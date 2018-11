Midden-Zeeland Goes gaat maatregelen nemen tegen lood in de grond De gemeente Goes wil geen risico nemen op plekken waar kinderen spelen en lood in de bodem zit. "Wij gaan aan de bovenkant zitten van te nemen maatregelen", zegt wethouder Derk Alssema. "Hoewel het pas schadelijk is als je de grond regelmatig opeet."