Midden-Zeeland Vlissinger (32) slaat bewoner Scheldestraat in gezicht in bijzijn agenten De politie heeft woensdagavond een 32-jarige Vlissinger opgepakt die een inwoner van de Scheldestraat in Vlissingen, in het bijzijn van agenten, in het gezicht sloeg. Ook zou de man hebben gedreigd met een mes.