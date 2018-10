Midden-Zeeland Proces-verbaal opgemaakt tegen automobilist na ongeval in Borsele De politie heeft woensdag proces-verbaal opgemaakt tegen een 34-jarige automobilist die tegen een boom op is gebotst in 's-Heerenhoek in de gemeente Borsele. Hij was met zijn telefoon bezig tijdens het rijden. Zijn negentienjarige bijrijder belandde in de berm.