De politie heeft een twintigjarige vrouw aangehouden voor de schietpartij in een woning in de Westerscheldestraat in Middelburg maandagmiddag. Hierbij raakte een persoon gewond.

De politie meldt dinsdagochtend dat zij na de melding van een schietincident in de portiek van de woning een vrouw aantroffen die aan het boenen was. Zij was sporen van het incident aan het verwijderen. De vrouw is hierop meegenomen naar het politiebureau voor verder verhoor.

In de woning heeft de politie een vuurwapen en verdovende middelen gevonden.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het incident. Zij zijn hiervoor op zoek naar de bewoner van de woning aan de Westerscheldestraat.

Slachtoffer in auto aangetroffen

Rond 16.15 uur meldden twee mannen zich in het ziekenhuis in Vlissingen, maar zij vertrokken later per auto. Deze auto is in Vlissingen aangetroffen en in beslag genomen.

Het slachtoffer, een twintigjarige man, werd in een andere auto aangetroffen in Radenhove. Hij is naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is behandeld. De politie heeft de tweede auto ook in beslag genomen.