Midden-Zeeland Hotel in Zeeuws Kamperland ontruimd vanwege brand in sauna Hotel de Kamperduinen in het Zeeuwse Kamperland is ontruimd nadat een brand is uitgebroken in de sauna. 170 mensen moesten het gebouw verlaten. De brandweer gaf rond 3.15 uur het sein brand meester. update: 03:36