De gemeente Vlissingen gaat samen met een groot aantal partijen in de week van 22 tot en met 26 oktober het drijvende afval in de Binnenhaven in Vlissingen opruimen.

Volgens de gemeente ligt er genoeg afval in de haven om volgende week met een grote opruimactie te starten.

"Gebruikers van en bedrijven in de haven zullen het niet altijd bewust doen, maar zorgen soms wel voor afval in het water. Daarom is het mooi dat we nu een groot aantal bedrijven kunnen betrekken bij dit project, zodat er ook een stukje bewustwording ontstaat", vertelt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl.

De gemeente werkt voor de actie onder meer samen met Amels en Oceanwide Expeditions. Samen met deze ondernemingen heeft de gemeente zogenoemde seabins gekocht. Dat zijn drijvende prullenbakken met een zuigende werking die vooral goed kunnen worden gebruikt in stilliggend water.

Naast deze twee bedrijven werken ook de hogeschool HZ, het waterschap, de zeeverkenners van de scouting, museum Terra Maris, de Zeeuwse Visveiling en de reclassering mee.

Haven moet nettere uitstraling krijgen

Ook de vissers dragen hun steentje bij aan een schone Binnenhaven. Zij nemen al langer big bags mee aan boord waarin ze het afval gooien dat ze in hun netten vinden. Op dit moment zijn er zeventien kotters aangesloten bij het zogenoemde Fishing for Litter-project.

De gemeente laat aan het einde van dit jaar de kop van de kade in de Binnenhaven ophogen. Bovendien worden de klinkers vervangen door grote betonplaten. De gemeente denkt dat de haven daarmee een nettere uitstraling krijgt.