Midden-Zeeland Politie zoekt 'wafelverkoper' in Goes die hoogbejaarde dame beroofde De politie zoekt een ongeveer 25-jarige man die een hoogbejaarde dame in Goes van geld heeft beroofd. De man zou zogenaamd wafels verkopen voor het goede doel. De "wafelverkoper" wist zich de woning van de 89-jarige vrouw in te praten en zo haar geld mee te nemen.