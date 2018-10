Midden-Zeeland Distributiecentra EMTÉ in Kapelle en Putten gaan dicht De EMTÉ-distributiecentra in Kapelle en Putten en de vleesverwerkingsfabriek in Enschede zullen volgend jaar hun deuren sluiten. Er is nog geen duidelijkheid over eventueel banenverlies, maar ontslagen worden ook niet uitgesloten.