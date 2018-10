De gemeente Vlissingen sluit zich toch aan bij de organisatie Dutch Delta Cruise Port (DDCP). DDCP wil meer riviercruises naar Zuidwest-Nederland halen en is al actief in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.

De provincie en de gemeenten Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Veere deden dat in juli al.

Lilian Janse van de SGP en Tamara Vork-Ritter van de VVD in Vlissingen vonden het vreemd dat Vlissingen zich niet had aangesloten en stelden in juli meteen vragen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft mede door die vragen besloten alsnog lid te worden. "De markt is zich sterk aan het ontwikkelen", zegt wethouder Sem Stroosnijder. "Wij zijn bezig met het herstel van de kaden. Daarna willen we ook een steiger aanleggen voor riviercruiseschepen. Het is goed om aan te sluiten."

De steiger moet in de binnenhaven komen, onder de rook van Timmerfabriek.

Vlissingen hoopt op financieel draagkrachtige toeristen

Vlissingen hoopt dat mensen op de riviercruiseschepen de stad ingaan tijdens een stop. "Uit alle onderzoeken blijkt dat het een financieel draagkrachtige groep is. Bovendien zijn ze er vaak langer dan passagiers op grote cruiseschepen", aldus wethouder John de Jonge.

Voor het geld hoeft Vlissingen het lidmaatschap niet te laten. Ze is er de komende jaren achtereenvolgens 1000, 1100 en 800 euro aan kwijt.

Touroperaters kijken niet naar individuele plaatsen

DDCP brengt als tegenprestatie de stad onder de aandacht in combinatie met de andere Zeeuwse gemeenten. Samenwerking is noodzakelijk, volgens DDCP. Touroperators kijken niet naar aparte plaatsen, maar naar combinaties en volledige routes. Zuidwest-Nederland moet in zijn geheel interessanter worden, is het idee van DDCP. Op die manier is het voor touroperators makkelijker om leuke stops te organiseren.

De organisatie ziet het gebied ‘tussen de uiteinden van Maas en Rijn en dat doorloopt in de Zeeuwse Delta’ als één geheel: de Dutch Delta.