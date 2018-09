Hellingbaan bij Scheldekwartier schuift op voor nieuwbouw

Midden-Zeeland Politie ruimt verschillende hennepkwekerijen in Zeeland en West-Brabant De politie in Zeeland en West-Brabant heeft woensdag verschillende hennepkwekerijen geruimd. Agenten hebben in totaal 873 planten vernietigd en zes personen aangehouden. De acties vonden onder meer plaats in Goes, Hoogerheide en Breda.