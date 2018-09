Interview: José van Egmond is jaar burgemeester van Reimerswaal

"Ik vind dit echt een vak. Dat leer je niet in een jaar. Ik volg er cursussen voor, zoals over de juridische aspecten en mediation. Ik heb het gevoel dat ik net een dag bezig ben, ik ben nog maar net geland", is ze eerlijk.

Reimerswaal is voor Van Egmond de eerste klus als burgemeester. Voor haar nieuwe ambt verhuisde ze met haar man en drie kinderen van Pijnacker naar Kruiningen.

In haar nieuwe functie als burgemeester moet Van Egmond soms nog haar weg vinden in het omgaan met haar vele verschillende verantwoordelijkheden, maar spijt van de stap heeft ze nooit gehad. "Ik ben dankbaar en voel me bevoorrecht dat ik gevraagd ben als burgemeester, dat mensen mij dat vertrouwen geven."

Van Egmond ziet onterechte Calimero-houding

Het is Van Egmond de afgelopen maanden opgevallen dat de inwoners van Reimerswaal bescheiden zijn.

"Ik bespeur een onterechte Calimero-houding en dat vind ik jammer. We zijn te bescheiden en te negatief. Er zit veel kracht in de inwoners en ondernemers, dat blijkt bijvoorbeeld uit de bedrijvigheid, de vele vrijwilligers en de zorg voor elkaar. Daarop mogen we trots zijn en dat moeten we meer uitdragen."

Toekomstagenda

Uitdagingen voor Reimerswaal vindt Van Egmond de klimaatverandering, het bieden van goede zorg en het loskoppelen van huizen van het gasnet. Het aankomende jaar wil ze hiervoor een toekomstagenda opstellen, in overleg met inwoners, ondernemers en andere partijen, zoals omliggende gemeenten.

"Om oplossingen te vinden voor deze vraagstukken moeten we samenwerken. We zijn nog te veel naar binnen gericht, terwijl je juist kunt leren van anderen en iets kunt betekenen voor elkaar als je samenwerkt."