Vrouw in Middelburg slaat agent na melding over geluidsoverlast

Midden-Zeeland Middelburg maakt afspraken over doorstart Waterpark Veerse Meer De gemeente Middelburg en vakantieparkbedrijf Driestar zijn het eens over de doorontwikkeling van Waterpark Veerse Meer. Het waterpark is in 2015 failliet verklaard, terwijl de gemeente flink in de plannen van het park had geïnvesteerd. Daarmee dreigde de gemeente vijf milijoen euro te verliezen.