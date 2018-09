Douane vindt 20 kilo cocaïne tussen lading bananen in haven Vlissingen

Films & Series Film by the Sea trekt 46.500 bezoekers Het festival Film by the Sea in Vlissingen heeft dit jaar 46.500 bezoekers getrokken. Dat zijn er vijfhonderd meer dan vorig jaar, meldt de organisatie van het internationale film- en literatuurfestival. De twintigste editie van Film by the Sea begon op 7 september en eindigde zondag.