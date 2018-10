Goes ageert tegen plan Middelburg om landingsbaan te verplaatsen

Wethouder Chris Simons van Middelburg zei dinsdag dat de procedure om de baan met 22 graden te verplaatsen door zijn gemeente in gang is gezet. Het is een verzoek van het bedrijf Driestar dat in Arnemuiden, aan de randen van het Veerse Meer, een vakantiepark wil realiseren.

Door het verleggen van de baan veranderen ook de aanvliegroutes. De vliegtuigen zouden dan niet meer over het terrein in Arnemuiden, maar over Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en de recreatieparken en campings daar komen.

Gemeenteraadslid Patrick Simpelaar van het CDA in Goes maakt zich zorgen over de veiligheid van inwoners en is bang voor de overlast voor inwoners in het buitengebied.

Wethouder wijst op financieel belang Goes

Hij wijst in vragen aan het college van burgemeester en wethouders op het financiële belang van Middelburg, die in het verleden miljoenen heeft gestoken in de ontwikkeling van het recreatieterrein.

"We concluderen dat er louter en alleen financiële redenen ten grondslag liggen aan het plan om de landingsbaan te draaien richting Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge", zegt Simpelaar. Hij wil weten of het gemeentebestuur op de hoogte was van het plan en dat ze in gesprek gaat met Middelburg.