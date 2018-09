Midden-Zeeland Jacques Boonman uit Rilland geridderd Dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland was dinsdag gevuld voor de man die normaal gesproken vooral achter de coulissen in de weer is. In het bijzijn van familie, vrienden en artiesten is Jacques Boonman van Podium Reimerswaal geridderd voor zijn jarenlange inzet voor cultuur ‘met uitstraling naar de hele regio’.