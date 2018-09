SP brengt problemen door schimmel in Middelburgse huurwoningen in kaart

"De afgelopen tijd hebben we in Magistraatwijk 2 met mensen gepraat over hun omgeving, hun ervaringen en hun ideeën voor verbetering", laat SP'er Jeroen van Dijen vrijdag weten.

"We hoorden veel klachten over de woningen. We spraken mensen die elke maand de badkamer opnieuw moeten schilderen, omdat de schimmel niet verdween. Ook hoorden we over ramen die niet meer opengaan en laminaat dat opbolt door het vocht."

Daarom inventariseert de partij alle klachten in de wijk, samen met bewoners, om die te bundelen in een rapport. Ze roept huurders op hun klachten te melden. "Alleen als we samenwerken, kunnen we woningbouwcorporatie Woongoed dwingen tot actie om deze woningen aan te pakken."

In 2013 voerde de SP actie tegen vocht- en schimmelproblemen in de Edelstenenbuurt in de Middelburgse wijk Dauwendaele. "Dit leidde tot een grondige renovatie van circa honderd sociale huurwoningen."