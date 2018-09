Margo Mulder geïnstalleerd als burgemeester van Goes

Ze werd toegesproken door commissaris van de koning Han Polman, collega-burgemeester Jan-Frans Mulder van de gemeente Hulst, gemeenteraadslid Carel Bruring en loco-burgemeester Derk Alssema.

"Eindelijk", begon ze zelf haar toespraak. "Vanaf dag één heb ik een klik gevoeld met Goes. Ik weet ook al veel van Goes en heb de neiging u dat te vertellen, maar dat doe ik niet", aldus Mulder, die met haar man al in Goes woont.

Ze zei te hopen snel veel inwoners te leren kennen. "Ik wil ze betrekken bij de ontwikkelingen. Dat is iets anders dan 'u vraagt, wij draaien'. Wederkerigheid is hierbij het sleutelwoord.”

Mulder is afkomstig uit de gemeente Heusden. Daar was ze acht jaar wethouder voor de PvdA. Daarvoor werkte ze als klinisch psycholoog in het Sint Elisabethziekenhuis in Tilburg en was ze raadslid. Ze woonde met haar man en dochter in Den Bosch.