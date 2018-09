Overleg over nieuwe cliënten in Vliethoeve Kortgene

De Vliethoeve is een jeugdzorgvoorziening met een onderwijsafdeling en een open en besloten deel. Onlangs werd bekend dat de Vliethoeve een derde groep cliënten krijgt, omdat de zorgvoorziening Lievenshove in Oosterhout sluit. Deze jongeren verhuizen deels naar Kortgene en deels naar een zorglocatie buiten Zeeland.

De Lievenshove sluit vanwege drugsproblemen, schreef het Noord-Bevelandse college van burgemeester en wethouders vorige week in een memo aan de gemeenteraad.

"Door dit bericht zijn er zorgen ontstaan over de Vliethoeve", staat in de memo. "De afgelopen tijd is het relatief rustig en de zorg bestaat dat er problemen en overlast ontstaan op de Vliethoeve als er een groep uit Oosterhout komt."

De Noord-Bevelandse burgemeester Marcel Delhez en wethouder Anja Slenter praten over twee weken met het bestuur van Juzt, de organisatie voor specialistische jeugd- en opvoedhulp. De gemeente wil weten hoe Juzt omgaat met de zorgen.

Geïnvesteerd

Hoeveel jongeren er bijkomen in Kortgene en per wanneer, weten Delhez en Slenter nog niet. "Er zijn altijd drie groepen geweest in de Vliethoeve", benadrukt Slenter. "Door personeelstekort is er een groep gesloten. Na incidenten in het verleden is er flink geïnvesteerd in de organisatie."

Daardoor zijn er volgens Slenter weer nieuwe medewerkers aangetrokken. "Het personeelsbestand is weer op orde. De Vliethoeve heeft de ruimte en het personeel voor een derde groep.”