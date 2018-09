Protest tegen bouw biovergister bij Rilland

Onder de projectnaam 'Groen Gas Rilland' wil energiebedrijf Engie bij de Bathpolderweg in Rilland een biovergister bouwen om groene stroom te produceren.

De installatie verwerkt hiervoor jaarlijks 330.000 ton organische reststromen, zoals mest, gras, uien en andere plantaardige resten. De belangrijkste grondstof is mest en Engie verwacht hiervan 165.000 ton per jaar te gebruiken.

Het restproduct is volgens Engie ingedikte mest met veel mineralen. Dat zou qua chemische samenstelling vergelijkbaar zijn met kunstmest en kan worden uitgereden over landbouwpercelen, schrijft de gemeente Reimerswaal in een memo aan de gemeenteraad over de biovergister.

"Van elke drie tankauto’s met mest blijft na verwerking in de installatie één tankauto met mest over. Per dag wordt gerekend op honderd vrachtwagenbewegingen."

Bewoners vrezen stank- en verkeeroverlast

Ondernemers en bewoners uit de buurt vrezen voor stank- en verkeersoverlast. "De zorgen zijn voorstelbaar, maar voor de gemeente is er geen afwegingsruimte meer, nu de gemeenteraad het realiseren van een biogasinstallatie planologisch mogelijk heeft gemaakt", staat in de memo.

Wanneer de wethouders en gedeputeerden elkaar ontmoeten, is nog niet bekend.