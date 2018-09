Politie houdt twee tieners aan op verdenking straatroof West-Souburg

Midden-Zeeland Overzicht Dit is er te doen tijdens Film by the Sea in Vlissingen Van 7 tot en met 16 september vindt filmfestival Film by the Sea plaats in Vlissingen. Naast bekende en minder bekende films, worden er ook documentaires getoond en staan er lezingen en colleges op het programma. Een overzicht van wat er te doen is.