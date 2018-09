Brandweer zoekt nieuwe locatie kazerne bij Heinkenszand

De verouderde kazerne in Heinkenszand, naast het gemeentehuis, moet plaatsmaken voor een nieuwe supermarkt.

Op de nieuwe locatie worden straks de brandweerposten van Heinkenszand en 's-Heer Arendskerke samengevoegd. "Dat is efficiënter", vertelt Miranda Valk, projectleider namens de gemeente Borsele. De post in 's-Heer Arendskerke was ook verouderd en is inmiddels opgeheven.

Onder meer vanwege de komst van de nieuwe brandweerpost in Goes-West heeft de sluiting van de post van ‘s-Heer Arendskerke geen invloed op de dekking van het gebied. "Heinkenszand ligt heel centraal voor de nieuwe kazerne. Vanuit hier kunnen we het gebied goed bedienen en het is goed bereikbaar voor de brandweervrijwilligers."

De meesten komen uit Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke en Nisse. Van de post in 's-Heer Arendskerke is de ene helft van de vrijwilligers naar Goes-West gegaan en de andere helft naar Heinkenszand.

Verschillende locaties worden onderzocht

Voor de nieuwe kazerne nemen de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) verschillende locaties bij Heinkenszand onder de loep. Het is volgens Valk nog niet zo eenvoudig om de beste plek te kiezen. Hierbij spelen facetten als bereikbaarheid, kwaliteit van de grond en wie het perceel bezit mee.

"Ook om de vrijwilligers zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden, hopen we voor het einde van dit jaar de meest geschikte locatie in beeld te hebben. We hopen in het voorjaar van 2020 te kunnen beginnen met de bouw en de kazerne in 2021 operationeel te hebben."

Inzet van brandweer tijdens bouw blijft gegarandeerd

De gemeente en VRZ houden rekening met de noodzaak voor een tijdelijke brandweerpost, vanwege de aankomende bouw van de supermarkt op de plek van de huidige kazerne. Een locatie voor een tijdelijke kazerne is ook nog niet bepaald.

De inzet van de brandweer is gedurende het hele traject voor de nieuwbouw gegarandeerd, benadrukt burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele.

In de nieuwe kazerne komt één brandweerwagen te staan en wellicht ook een waterwagen, vanwege de centrale ligging van Heinkenszand. "Met de nieuwe kazerne gaan we van één naar twee deuren, en een eventuele derde deur. Zo kan er extra materieel gestald worden."