Nieuw concept-coalitieakkoord ingediend in Kapelle

Midden-Zeeland SGP Kapelle stapt uit coalitie om 'onbetrouwbare' VVD De SGP-fractie in Kapelle is uit de coalitie met VVD en CDA gestapt. Aanleiding is het raadsbesluit dat winkels in de hele gemeente, niet alleen in Wemeldinge, open mogen zijn op zon- en feestdagen. "Wij vinden het niet geloofwaardig om met dit college verder te gaan", laat SGP-fractievoorzitter Henk Keurhorst vrijdag weten.