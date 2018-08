Benoeming van Margo Mulder als burgemeester van Goes officieel

De 49-jarige Mulder woont in Den Bosch, maar wil snel in Goes komen wonen.

Ze is lid van de PvdA en voor deze partij acht jaar wethouder geweest in de gemeente Heusden. Voor haar bestuurlijke werk was ze klinisch psycholoog.

Mulder wordt geïnstalleerd op woensdag 12 september. Mulder is de opvolger van René Verhulst, die in september vorig jaar naar de gemeente Ede vertrok. De afgelopen maanden fungeerde Herman Klitsie als waarnemer in Goes.