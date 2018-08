Stenevate in Heinkenszand blijft 30-kilometerzone

Dat is de belangrijkste verandering in het nieuwe verkeersontwerp voor het gebied waar over een paar een Lidl komt naast de Emté die er al is.

Vanwege de komst van een tweede supermarkt moet de Stenevate worden aangepast. Het plan van vorig jaar was om er een 50-kilometerzone van te maken met de in zo’n gebied verplichte aparte fietspaden.

Motie

Een aantal partijen in de gemeenteraad diende in december een motie in om nog eens goed naar dat plan te kijken. Zij waren vooral bang dat de verkeersveiligheid in het gedrang zou komen. "Wij denken dat dit de beste oplossing is", zegt wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele over het nieuwe plan.

Klinkers

Daarin blijft de straat een 30-kilometerzone, maar krijgt ze in plaats van asfalt wel klinkerbestrating. "Dan heeft het meer de uitstraling van een 30-kilometerweg. Nu wordt er vaak te hard gereden op het asfalt."

Op het parkeerterrein voor de Lidl kunnen zowel klanten van de discounter als bezoekers van het gemeentehuis, dat ernaast ligt, hun auto zetten.

De Emté behoudt voorlopig haar eigen parkeerterrein.

Bomen

Bijkomend voordeel van het nieuwe plan is dat de monumentale bomen en de groenstrook aan de Stenevate kunnen blijven staan.

Door het afschaffen van de vrijliggende fietspaden bespaart de gemeente bovendien 140.000 euro. De klinkerbestrating kost echter drie ton. De gemeente heeft met de Lidl afgesproken dat te betalen. De discounter neemt de rest van de kosten van de herinrichting van het terrein voor haar rekening.

Platepolder

Op de Stenevate wordt ook een afslag gemaakt naar de nieuwbouwwijk in de Platepolder. De komende jaren verrijzen daar tientallen woningen.