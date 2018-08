Gemeente Vlissingen geeft stichting jaar tijd om podium De Piek te redden

Stichting Podium De Piek Vlissingen wordt deze week officieel opgericht en vloeit voort uit de initiatiefgroep 'De Piek gaat door'. Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders besloot dinsdag dat de stichting het podium voor voorlopig een jaar mag gebruiken.

Door de gemeentelijke bezuinigingen dreigt De Piek te moeten sluiten. De stichting wil aantonen dat het podium aan de Hellebardierstraat levensvatbaar is met een nieuwe opzet.

"De laatste tijd trad er af en toe een band op. Wij gaan voor een brede programmering met allerlei kunstvormen, meer samenwerking, educatie en inzet van vele vrijwilligers", vertelt Henk Postma van de nieuwe stichting, die ook louter uit vrijwilligers bestaat.

In oktober een startmanifestatie

Het beoogde stichtingsbestuur is volop bezig met de organisatie voor het nieuw leven inblazen van De Piek. Ze hoopt in oktober een startmanifestatie te houden als begin van de verdere programmering in het podium.

"We willen eind september inloopavonden voor geïnteresseerde vrijwilligers houden", vertelt beoogd stichtingsvoorzitter Ellen Gellman, die 25 jaar bedrijfsleider was van De Piek.

Benefietconcerten

"We willen deze stichting de kans geven om te laten zien dat De Piek zijn eigen broek kan ophouden", laat de Vlissingse wethouder Rens Reijnierse woensdag weten.

Om geld in het laatje te brengen, rekent de stichting op de goede wil van artiesten in de vorm van benefietconcerten, aldus Gellman. "Met ieder podium dat verdwijnt is er een plek minder waar muzikanten kunnen optreden", zegt Gellman. "We hopen hiervoor binnenkort namen naar buiten te kunnen brengen."