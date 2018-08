25 sollicitanten voor functie van burgemeester van Kapelle

Zeven vrouwen en achttien mannen stuurden een sollicitatiebrief naar de commissaris van de koning in Zeeland, Han Polman. "De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 34 en 67 jaar", meldt de provincie Zeeland.

Volgens de provincie is de politieke overtuiging voor zover bekend bij zes personen de VVD, bij vijf personen D66, voor drie personen de SGP, een lokale partij en voor één persoon het CDA en 50+. Zestien sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. Elf sollicitanten hebben een betrekking in het bedrijfsleven of het maatschappelijk middenveld.



Van 9 juli tot 20 augustus konden belangstellenden solliciteren naar de functie van eerste burger van de gemeente Kapelle. De provincie Zeeland verwacht dat de nieuwe burgemeester van Kapelle, de opvolger van Anton Stapelkamp, in november benoemd en geïnstalleerd kan worden.