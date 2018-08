Bewoners Buys Ballotstraat in Goes vragen aandacht voor veiligheid

Ze willen een totaaloplossing waardoor de straat veiliger wordt.

De verkeersremmer in het midden van de straat is hen een doorn in het oog. Deze levert gevaarlijke situaties op. Liever zien ze een verkeersremmer, zoals in de Troelstralaan in de Goese Polder. Daar hebben voetgangers en fietsers voorrang. "Dat past, nee hoort, in een 30-kilometerzone", schrijven de leden van het buurtcomité.

De straat zou sowieso meer de uitstraling moeten hebben van een 30-kilometerzone. Dit kan volgens het comité door de fietsstroken aan de randen op te hogen. "Dat haalt de snelheid eruit, maar is ook veiliger voor fietsers en voetgangers."

Bewoners leiten voor vrachtwagenverbod

Daarnaast pleiten de bewoners voor een vrachtwagenverbod. Alleen bestemmingsverkeer mag dan de straat nog in. In tegenstelling tot wat Meeuwisse voor de zomer heeft gezegd is dat niet moeilijk te realiseren, volgens de bewoners. Een bord met uitgezonderd bestemmingsverkeer zou voldoende zijn.

De veiligheid in de drukke Buys Ballotstraat is al jaren een punt van discussie. Na de opening van de nieuwe afslag op de A58 in 2017 zou het volgens de bewoners alleen maar drukker zijn geworden.