Bouw integraal kindcentrum Kloetinge bijna zeven ton duurder

Door de aantrekkende bouwmarkt stijgen de prijzen. "Enorm", zegt wethouder André van der Reest van de gemeente Goes.

Dat zorgt voor een tekort van 690.740 euro. "Hoewel we een aantal flinke besparingen hebben kunnen doorvoeren op de kosten van het totale project komen we toch uit op dit tekort."

Appel

De gemeente Goes had al 2.226.542 euro voor de bouw opzij gezet. Ze stelt voor om door de financiële zure appel heen te bijten en het bedrag beschikbaar te stellen. "We kunnen dan een kwalitatief en duurzaam kindcentrum neerzetten waar we als Goes trots op kunnen zijn. Een centrum dat past in de omgeving en een plek waar de kinderen straks met plezier kunnen leren en spelen."

Besluit

Naar verwachting neemt de Goese gemeenteraad op donderdag 20 september een besluit.

Het plan om een integraal kindcentrum te bouwen bestaat al jaren. Het moet in de plaats komen van de verouderde Kloetingseschool en de kinderopvang van Kibeo. Naast de bouw van het centrum wil de gemeente ook de Zomerweg aanpassen.