Vrouw (37) aangehouden voor steekpartij op station Arnemuiden

Midden-Zeeland Kerncentrale Borssele blijft nog enkele weken stil liggen De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele ligt zeker nog enkele weken stil. Het was de bedoeling dat de centrale maandag weer in gebruik zou worden genomen. Dat gaat niet door omdat het wachten nog is op een onderdeel voor de pomp voor koelmiddel, meldt elektriciteitsproducent EPZ.