Controleurs Borsele langs de deuren voor hondenbelasting

Midden-Zeeland Door storing getroffen kerncentrale Borssele later opgestart dan gepland De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele wordt enkele dagen later opgestart dan gepland. Aanvankelijk zou de door een storing getroffen centrale aankomende vrijdag weer in bedrijf worden genomen. Dat is nu uitgesteld tot volgende week maandag. update: 16:57