Veere gaat in gesprek met manegehouders vanwege overlast door paarden

Het gemeentebestuur is niet te spreken over de uitwerpselen op voet- en fietspaden. "Paarden horen op de rijbaan of op het routenetwerk voor paarden", benadrukt ze.

In een in 2015 gehouden enquête bleek dat paardenpoep op straat de grootste kleine ergernis van inwoners van de gemeente Veere is. In een reactie op de enquête heeft de gemeente gezegd dat het moeilijk er iets is tegen te doen, omdat mensen op heterdaad betrappen lastig is.

Twee jaar geleden heeft Veere al gesproken met de manegehouders. De gemeente hoopte dat zij via voorlichting en posters de overlast zouden kunnen terugdringen. Ook vroegen ze de ondernemers paardenpoep in de omgeving van hun manege op te ruimen. "Het heeft niet geholpen", zegt het gemeentebestuur nu. "Er is zelfs sprake van een toename van de overlast."

Uit een rondgang blijkt dat er zeker in de buurt van maneges veel paardenpoep op straat ligt. De eigenaren ruimen het op een enkele uitzondering na niet op.