Borstbeeld Eleanor Roosevelt in provinciehuis in Middelburg

Haar kleindochter Laura Roosevelt onthult het maandag in het bijzijn van onder anderen commissaris van de koning Han Polman. Met het borstbeeld van de vrouw van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt wil Zeeland haar naam als Land van de Vrijheid onderstrepen.

Verklaring

Het is gemaakt om de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (vorig jaar december) te vieren. In deze verklaring zijn - op aandringen van Eleanor Roosevelt - de vier vrijheden van haar man opgenomen: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees.

Toespraak

De Amerikaanse president gaf zijn beroemde toespraak in 1941. Om het jaar worden in Middelburg en New York de op deze toespraak gebaseerde Four Freedoms Awards uitgereikt.

Vrijheidsstrijders

Het borstbeeld van Eleanor Roosevelt is gemaakt door de Tsjechische kunstenaar Marie Seborova op initiatief van Bill Shipsey van Art for Amnesty. Deze organisatie wil vrijheidsstrijders eren met een kunstwerk. Van onder anderen Nelson Mandela en Malala Yousafzai zijn eerder borstbeelden gemaakt.

Beiden hebben in het verleden overigens ook een Four Freedoms Award ontvangen. Het borstbeeld staat in de Kapittelzaal van de Abdij. Het is momenteel de bibliotheek van het Roosevelt Institute for American Studies.