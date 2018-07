Aantal kruiskwallen in Veerse Meer neemt af

Midden-Zeeland Minister opent eerbetoon en reikt prijs uit bij Film by the Sea Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezoekt filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Op zondag 9 september opent ze het eerbetoon aan Ingmar Bergman, de in 2007 overleden Zweedse regisseur. Ook overhandigt ze die dag de Grand Acting Award aan filmicoon Sophia Loren.