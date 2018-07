Midden-Zeeland Misdaadcijfers in Tholen dalen ten opzichte van 2017 Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Tholen is in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar afgenomen. In de gemeente vonden ruim twintig procent minder misdrijven plaats, blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers van de politie die afgelopen week bekend zijn geworden.