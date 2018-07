Fietspad bij kust Dishoek wordt meter breder

De gemeente Veere laat het fietspad aanpakken om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren, legt wethouder Arie Schot van de gemeente Veere uit. “Soms zijn er gevaarlijke situaties. Het fietspad is nu twee meter breed en dat wordt drie meter, dus dat is een stuk groter.”

Het fietspad krijgt biologisch asfalt. Hierin zijn de fossiele bitumen, het ‘plakmiddel’, vervangen door het natuurlijke plakmiddel lignine. Dit is een natuurlijke lijmstof in allerlei planten en bomen en bijvoorbeeld aanwezig in stro, vertelt Schot.

Lignine kan fossiele bitumen, die nu gemaakt worden van aardolie, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt, vervangen. “We gebruiken dit bio-asfalt voor het eerst in de gemeente Veere. Het is een proef en we moeten zien of dit asfalt net zo lang mee gaat, maar het is een manier om duurzaam te werken.”



De verbetering van het stuk fietspad is onderdeel van de grotere aanpak van de kustfietsroute tussen Zoutelande en Dishoek.

Klankbordgroep

Afgelopen winter gingen het plein en pad onderlangs de duinen tot de woning van Dishoek 23, het weggetje bij Dishoek tussen het plein en de Verlengde Dishoekseweg en het trottoir bij de Honte op de schop. Als laatste vindt het werk aan het fietspad tussen de Kaapduinseweg en Strandweg plaats.

“In totaal verbeteren we met dit project de verkeersveiligheid van ongeveer anderhalve kilometer fietsroute.” Het hele project kost Veere 220.000 euro. De plannen zijn opgesteld in overeenstemming met een klankbordgroep van omwonenden en andere belanghebbenden.