Bevrijdingsmuseum schenkt pistool van Arthur Seyss-Inquart aan Militair Museum

"Seyss-Inquart was de hoogste vertegenwoordiger in Nederland van de Duitse bezetter en het behoeft geen commentaar dat zijn eigendommen van groot historisch belang zijn", laat Stef Traas van Bevrijdingsmuseum Zeeland donderdag weten.

Daarom draagt het museum in Nieuwdorp het pistool over aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. "Het NMM heeft onder andere het uniform van Seyss-Inquart in zijn collectie." Traas laat weten dat het Bevrijdingsmuseum het pistool in handen kreeg via het nageslacht van een jonge Nederlandse tolk.

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog studeerde hij elektrotechniek in Delft. Hij werd, zoals vele andere studenten, opgepakt voor studentenverzet." De man zat gevangen in kamp Amersfoort en later in Vught.

"Van daaruit kwam hij in Eindhoven terecht. In september 1944 werd Eindhoven bevrijd en sloot hij zich als tolk aan bij de Royal Welsh Fusiliers."

Souvenir

Na de arrestatie van Seyss-Inquart kreeg de tolk het wapen mee als souvenir, omdat hij uit Nederland kwam, aldus Traas.

"Tot aan zijn overlijden bewaarde de tolk het wapen, waarna het bij één van zijn kinderen terecht kwam." Uiteindelijk is het pistool aangeboden aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. "Wekelijks krijgen we schenkingen aangeboden en daarachter gaan vaak bijzondere verhalen schuil. Het komt echter zelden voor dat het gaat om een historische vondst."

Na de Tweede Wereldoorlog werd Seyss-Inquart tijdens het proces van Neurenberg ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid. Hij is in oktober 1946 opgehangen.