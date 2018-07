Midden-Zeeland Negatief duikadvies scheepswrak Grevelingenmeer na dood twee duikers Staatsbosbeheer raadt duikers af in het scheepswrak Le Serpent in het Grevelingenmeer te duiken. Het zicht in het wrak op 20 meter diepte is beperkt door opdwarrelend sediment, waardoor de ruimtes in het wrak onoverzichtelijk kunnen zijn. Dat is een risico voor duikers.