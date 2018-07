Misdaadcijfers in Tholen dalen ten opzichte van 2017

In de eerste zes maanden van 2017 hebben er 279 geregistreerde misdrijven plaatsgevonden in de gemeente Tholen. Dit jaar hebben er in diezelfde maanden 214 misdrijven plaatsgevonden. Dat is een afname van ruim twintig procent. De afname komt redelijk overeen met de landelijke tendens. In de eerste helft van 2018 registreerde de politie 372.000 misdrijven, ten opzichte van 421.000 in dezelfde periode in 2017. Dit is een afname van 11 procent.

In de eerste zes maanden van 2017 vonden er achttien woninginbraken plaats in de gemeente Tholen. Dit jaar zijn dat er tot nu toe negen. Er werd dit jaar vier keer ingebroken in een schuur of garagebox. Vorig jaar in dezelfde periode was dat vijf keer. Inbraken in voertuigen vonden in 2017 nog twintig keer plaats. Dat is dit jaar afgenomen naar elf keer. Er werden vorig jaar tevens acht brom-, snor-, fietsen gestolen. Dit jaar staat de teller op vijf.

Er vonden in de eerste zes maanden van 2017 34 ongelukken plaats. Dit jaar staat de teller nog op veertien ongelukken. Er vonden geen zedenmisdrijven plaats, er zijn geen straatroven geregistreerd en er zijn geen meldingen geregistreerd van drugs- en drankoverlast. Het aantal moord/doodslagmisdrijven is wel gestegen van één in april 2017 naar twee in april en mei van dit jaar. Het aantal bedreigingen is afgenomen (-4), maar het aantal mishandelingen is toegenomen (+6).

Ondermijning

Gezien de flinke afname, zou je kunnen spreken van een positieve ontwikkeling. Toch reageert korpschef Erik Akerboom terughoudend op de resultaten: "Dalende cijfers botsen soms hard met de realiteit. De cijfers blijven abstract als je als burger iets is overkomen."

Daarnaast nemen de misdaadcijfers af, maar volgens de politie is er wel steeds meer sprake van ondermijnende criminaliteit. Dat is een stuk moeilijker te meten. "Mensen doen daar geen aangifte van, maar die criminaliteit vormt wel degelijk een maatschappelijk probleem. Dat heeft al langere tijd de aandacht en vraagt ook steeds meer politie-inzet."