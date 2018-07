Drie jaar cel voor aanrijding vader en zesjarige zoon in Middelburg

Midden-Zeeland Defensie bevestigt vervuilde grond kazerne Vlissingen, Kamer wil opheldering Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het ministerie van Defensie over de vervuiling van het terrein in Vlissingen waar de nieuwe marinierskazerne moet komen. Defensie bevestigt berichten van Follow The Money en EenVandaag over vertrouwelijke rapporten dat de grond ernstig vervuild is met giftige stoffen. update: 11:32