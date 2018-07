Midden-Zeeland Kabinet trekt vijftien miljoen euro uit voor onderwijs in Zeeland Het kabinet heeft vijftien miljoen euro uitgetrokken voor onderwijs in de provincie Zeeland. Zeven miljoen daarvan gaat naar University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Daarnaast is acht miljoen euro begroot voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.