Margo Mulder wordt nieuwe burgemeester van Goes

Mulder is de opvolger van René Verhulst, die van 2010 tot en met 2017 burgemeester was in Goes en vorig jaar september naar Ede vertrok. Sindsdien heeft Herman Klitsie de taak van burgemeester waargenomen.

Mulder is lid van de PvdA en is acht jaar wethouder geweest in de gemeente Heusden. Daar nam ze eind mei afscheid. Voordat ze wethouder werd in de Noord-Brabantse gemeente werkte ze als klinisch psycholoog in het Sint Elisabethziekenhuis in Tilburg.

"Mevrouw Mulder is een gedreven en veelzijdige bestuurder die vanuit betrokkenheid mensen met elkaar weet te verbinden. Ze is analytisch en doortastend en toont inlevingsvermogen bij het zoeken naar praktische oplossingen", zei voorzitter Frans van der Knaap van de vertrouwenscommissie.

Het is de bedoeling dat Mulder op 12 september wordt geïnstalleerd.