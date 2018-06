Midden-Zeeland Tiener (14) opgepakt voor poging tot diefstal landbouwvoertuig in Aagtekerke Een 14-jarige jongen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden aan de Geschieresweg in Aagtekerke wegens het stelen van een landbouwvoertuig. De tiener uit Middelburg had daarnaast ook behoorlijk wat schade aangericht op het erf van de eigenaar.