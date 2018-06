Twee aanhoudingen en drugsvondst bij handhavingsactie Arnestein

Midden-Zeeland GAK-gebouw in hartje Goes gaat tegen de vlakte Jaren is het leegstaande GAK-gebouw in de Van de Spiegelstraat in Goes een doorn in het oog geweest van veel Goesenaren. "Goes heeft niet zoveel lelijke plekken, maar dit stond zeker in de top drie", zegt wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes. Hij is dan ook blij dat er eindelijk een plan is voor de locatie in hartje Goes.