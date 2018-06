Midden-Zeeland Coalitieakkoord in hoofdlijnen gepresenteerd in Vlissingen De coalitiepartijen in Vlissingen hebben donderdagavond hun akkoord gepresenteerd. De raadsleden kunnen hierop tot en met maandag reageren. In het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen is gemaakt, staat onder meer dat de coalitiepartijen niet verder willen bezuinigen.