Stijging aantal brandweerlieden in Zeeland

Het aantal brandweerlieden in Zeeland lag op 1 januari 2017 op 1.336, maar is op 1 januari 2018 gestegen naar 1.375, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Daarvan zijn er 1.299 daadwerkelijk inzetbaar tijdens oproepen. Het restant valt onder de niet-operationele brandweerlieden.

Ook het aantal vrijwilligers bij de brandweer in Zeeland is gestegen: van 1.109 begin 2017 naar 1.134 begin 2018 (2,2 procent). Bij 16 van de 25 veiligheidsregio's steeg het aantal vrijwilligers. In de regio Gelderland-Zuid was die stijging met 7,6 procent het grootst. Het korps Haaglanden kreeg met 12,7 procent de grootste daling van het aantal vrijwilligers te verwerken.

Opkomsttijden

Eind mei bleek uit een onderzoeksrapport dat de brandweer sneller moet arriveren op de plek waar hulp nodig is. In het rapport stond dat de opkomsttijden "in ruime mate overschreden" worden. De vastgelegde opkomsttijden worden in alle veiligheidsregio's in 10 tot 70 procent van de gevallen niet gehaald.

Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, hoewel de cijfers van het CBS aantonen dat de laatste twee jaar zich wel meer vrijwilligers aansluiten bij de brandweer.

Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland, vindt dat er realistischere opkomsttijden moeten worden vastgesteld. Volgens hem is het niet haalbaar om sneller ter plaatse te zijn, zei Wevers onlangs.

Daarnaast benadrukte hij dat het "voorkomen en beperken" van brand net zo belangrijk is als het blussen. "Het oude systeem van opkomsttijden dateert uit de jaren zestig en is gebaseerd op sterk verouderde brandveiligheidsconcepten. Blijven inzetten op verouderde principes van alleen snelle opkomsttijden is achterhaald", zei hij in mei.

