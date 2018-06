Vlissinger voor derde keer aangehouden voor rijden onder invloed

Midden-Zeeland

PvdA/GroenLinks en CDA in Veere voelen zich bedrogen

Chris Maas van PvdA/GroenLinks in de gemeente Veere zegt in een brief aan de leden van zijn partij dat "twintig jaar hard werken aan goede politieke verhoudingen door de SGP/ChristenUnie in een paar uur zijn weggegooid".