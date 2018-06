PvdA/GroenLinks en CDA in Veere voelen zich bedrogen

In de brief legt hij uit hoe het volgens hem is misgegaan met de coalitie-onderhandelingen.

Maas' partij was met vijf zetels de winnaar van de verkiezingen. Het waren er net zoveel als de SGP/CU, al kreeg de PvdA/GroenLinks net iets minder stemmen.

Nadat de informateur met het advies was gekomen om als SGP/CU, PvdA/GroenLinks, CDA en Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) te gaan onderhandelen werd DTV aan de kant geschoven door de twee confessionele partijen. "Wij hebben aangegeven dat we dat oordeel van de SGP/CU en het CDA erg hard vonden", schrijft Maas in zijn verslag.

Lijsttrekker Adri Roelse van DTV had gemeld dat SGP/CU-raadslid Albert Maljaars de gemeentewet overtrad, omdat hij ook directeur is van een bouwbedrijf waarmee de gemeente zaken doet.

Akkoord

Daarna gingen de drie partijen, die de afgelopen vier jaar ook een coalitie vormden, verder met de gesprekken. Maas zegt dat er in de week van 14 mei een akkoord was bereikt. Op 17 mei was het laatste gesprek. In de tussentijd was wethouder Jaap Melse van de SGP/CU echter afgetreden vanwege het rapport over zijn integriteit.

Hoewel het geen gevolgen leek te hebben voor de nieuwe coalitie, kreeg Maas op tweede pinksterdag een telefoontje dat de SGP/CU met de DTV en VVD wilde samenwerken. Woensdag presenteerden de drie partijen hun akkoord.

De verklaring van Arie Schot van de SGP/CU vindt Maas een drogreden. Zijn herinneringen aan de vergadering op 31 mei, waarin het ging over de onderzoeken naar de integriteit van Melse, zijn niet goed. Hij wilde weten waarom Schot de coalitie-onderhandelingen had afgebroken.