Aantal incidenten in AZC Middelburg gestegen

Midden-Zeeland Hanna Bervoets en Antoinette Beumer in vakjury Film by the Sea Schrijfster Hanna Bervoets en regisseur Antoinette Beumer zijn dit jaar onderdeel van de jury die zich tijdens Film by the Sea over twaalf nieuwe boekverfilmingen buigt. Juryvoorzitter Adriaan van Dis maakte dinsdag bekend wie hem dit jaar bijstaan.