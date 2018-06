Gemeente Veere heeft nog maar één wethouder in college

Daardoor neemt voorlopig alleen burgemeester Rob van der Zwaag besluiten.

Wethouder Jaap Melse is in mei afgetreden naar aanleiding van een rapport over zijn integriteit. Molenaar heeft maanden geleden gezegd dat het zijn laatste periode als wethouder zou zijn en is op 1 juni begonnen aan zijn nieuwe baan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Weinig

Alleen Chris Maas is nog in dienst als wethouder. Dat is echter te weinig om besluiten te nemen, volgens de gemeentewet. Deze zegt dat als meer dan de helft van de wethouders is afgetreden de burgemeester het volledige college is.

In de praktijk betekent het dat er geen gevoelige besluiten worden genomen. De situatie duurt voort totdat de gemeenteraad twee nieuwe wethouders heeft benoemd.

Vlotjes

De coalitieonderhandelingen in de gemeente Veere leken na de verkiezingen vlotjes te verlopen, maar de SGP/ChristenUnie besloot twee weken geleden onverwacht te breken met de PvdA/GroenLinks en het CDA. Reden was dat Arie Schot van de SGP/ChristenUnie de chemie niet meer voelde met de beoogde partners.

Betrouwbaar

Het rapport over Melse had er volgens hem niets mee te maken. Schot koos ervoor om te gaan onderhandelen met de VVD en DTV. De laatste partij werd in een eerder stadium nog aan de kant gezet door de SGP/ChristenUnie, omdat ze niet betrouwbaar zou zijn.

Wanneer er een akkoord is tussen de drie partijen is nog niet bekend. Veere is met Vlissingen de enige gemeente in Zeeland waar nog geen nieuwe coalitie is.