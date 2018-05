Museum Veere organiseert rondleidingen in mijnenmagazijn

Op 26 juni, 24 juli en 21 augustus kunnen mensen vanaf 14.00 uur mee naar het magazijn. Museum Veere organiseert de excursies in het kader van de tentoonstelling ‘Tussen hoop en vrees: Veere en de Groote Oorlog (1914-1918)’ die sinds twee weken in het museum is te zien.

Rijksmonument

Het magazijn is één van de weinige overblijfselen in Nederland uit de Eerste Wereldoorlog. Het is een rijksmonument. In de oorlogsjaren werden er zeemijnen bewaard en onderhouden. Tot de Tweede Wereldoorlog was het in gebruik als opslag van mijnen. Daarna werd het gebouw gebruikt om materialen in te bewaren.

Schade

Nu staat het al jaren leeg. Tijdens de excursie vertellen medewerkers van het museum wat de zeemijn in de Eerste Wereldoorlog heeft betekend en welke schade de uitvinding heeft aangericht.